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В среду потепления не ожидается; возможен небольшой снег

Русский TVNET
Фото: EPA/Scanpix

В среду в Латвии сохранится холодная и довольно солнечная погода, сообщает агентство ЛЕТА.

Губчатые облака местами принесут небольшой кратковременный снег. Будет дуть слабый ветер, ночью ожидается и безветрие.

Минимальная температура воздуха ночью и с утра составит -5..-13 градусов, днем потеплеет до -1..+3 градусов.

В Риге в среду ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -6 градусов, в пригороде мороз достигнет -10 градусов. Днем воздух прогреется до 0..+1 градуса.

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