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Гражданство Латвии в порядке натурализации получили еще 86 человек

LETA
паспорт гражданина | Фото: Lita Krone / LETA

Кабинет министров сегодня издал распоряжение о предоставлении гражданства Латвии в порядке натурализации 86 жителям, в том числе 11 несовершеннолетним, которые натурализовались вместе с родителями.

Большинство претендентов на получение гражданства Латвии - русские. Есть среди них также украинцы, белорусы и представители других национальностей.

49% претендентов имеют среднее, 16% - основное, 33% - высшее образование.

С 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации получили 145,583 тыс. человек.

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