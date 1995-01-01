Гражданство Латвии в порядке натурализации получили еще 86 человек

Кабинет министров сегодня издал распоряжение о предоставлении гражданства Латвии в порядке натурализации 86 жителям, в том числе 11 несовершеннолетним, которые натурализовались вместе с родителями.

Большинство претендентов на получение гражданства Латвии - русские. Есть среди них также украинцы, белорусы и представители других национальностей.

49% претендентов имеют среднее, 16% - основное, 33% - высшее образование.

С 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации получили 145,583 тыс. человек.