Люди продолжают нести цветы и игрушки к Посольству РФ в Риге

Уже второй день рижане приходят к Посольству РФ в Латвии, чтобы почтить память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово. На данный момент число жертв превышает 60.

Поток людей во вторник не прекращается, многие приходят с детьми, зажигают свечи.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье (25 марта). Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

Пожар начался в батутной комнате. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.

Ранее МИД Латвии выразил глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших в результате трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово.







