Кучинскис: деятельность высланного второго секретаря посольства РФ вредила Латвии

Как сообщил его пресс-секретарь Андрей Вайварс, Латвия приняла решение выдворить сотрудника посольства, потому что, по заключениям органов госбезопасности, его деятельность была несовместима со статусом дипломата и причиняла вред интересам Латвии.

Такое решение было принято после заседания Совета ЕС 22-23 марта, по взаимной координации и из солидарности с Великобританией, которая считает Россию предположительно ответственной за использование нервно-паралитического газа в Солсбери против двойного агента Сергея Скрипаля.

По словам представителя премьера, использование химического оружия в Солсбери несет серьезную угрозу безопасности и международному праву. Латвия сотрудничает с партнерами по ЕС и НАТО в выработке и реализации единой позиции.

Решение о выдворении российских дипломатов приняли США, 17 стран ЕС, Канада и Украина.