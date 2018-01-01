Рабочая группа рекомендует Сейму самому решить, в каком объеме публиковать документы КГБ

Парламентская рабочая группа рекомендует Сейму самому установить, в каком объеме публиковать документы КГБ, сообщил агентству ЛЕТА ее руководитель Ритвар Янсонс.

Таким образом из закона о сохранении, использовании документов КГБ и констатации факта сотрудничества лиц с КГБ была бы исключена норма о том, что объем публикации документов устанавливает правительство.

Рабочая группа предложит внести в закон поправки в соответствии с рекомендациями заключительного доклада комиссии по научному изучению документов КГБ, который ожидается 31 мая.

Рабочая группа по-прежнему считает, что документы КГБ должны быть преданы архиву и опубликованы до 31 декабря.

Как сообщалось, Сейм до 10 апреля продлил срок подачи предложений к законопроекту, предусматривающему передачу документов КГБ от Бюро по защите Сатверсме Латвийскому национальному архиву до 1 июня 2018 года.