После семи часов дебатов бюджетные расходы Риги увеличены на 42,38 млн евро

После продолжавшихся на заседании Рижской думы почти семь часов дебатов были приняты поправки к бюджету Рижского самоуправления на 2018 год, предусматривающие увеличение бюджетных расходов на 42,38 млн евро.

Как пояснила депутатам директор финансового департамента Рижской думы Илга Тикнусе, наибольшую часть увеличения расходов составляет перенос на этот год нереализованных в прошлом году проектов - 36,28 млн евро.

Доходы самоуправления в этом году будут на 1,79 млн евро больше, чем планировалось. Прирост составляют доходы основного бюджета в размере 1,66 млн евро и специального бюджета в размере 125,8 тыс. евро. Таким образом, доходы самоуправления в 2018 году достигнут 908,41 млн евро.

Расходы увеличены с 954,97 до 997,72 млн евро. В результате дефицит бюджета самоуправления составит 89,31 млн евро вместо запланированного в размере 48,34 млн евро.

Дополнительные расходы в размере 36,28 млн евро составляют неосвоенные в 2017 году остатки средств, которые поправками к бюджету технически должны быть опять выделены на реализацию проектов, пояснила Тикнусе.

Фиксированный остаток средств основного бюджета самоуправления составляет 111,14 млн евро, поэтому предполагаемый остаток бюджета в конце 2018 года может немного превысить 54 млн евро.

На реализацию различных проектов необходимы новые средства в размере 4,72 млн евро.

К бюджетным поправкам было подано 18 предложений, поддержаны были только три из них: выделить дополнительно 400 тыс. евро на сохранение памятников культуры и 150 тыс. евро на благоустройство помещений столовых в 3-й Рижской государственно гимназии и в Рижской Золитудской гимназии, а также 239, 581 тыс. евро на выплату денежных премий работникам Рижской социальной службы и 113,778 тыс. евро - на доплаты работникам думского департамента благосостояния.

Оппозиционные депутаты проголосовали против принятия поправок к бюджету.