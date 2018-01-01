«Люди на «минималке» не могут выжить!». Предприниматель подал заявку в Конституционный суд

Член совета Латвийской ассоциации торговцев, предприниматель Раймонд Ниперс из Дагды вчера обратился с заявлением в Конституционный суд с просьбой оценить соответствие налоговой системы страны с правами, закрепленными в Конституции и гарантирующими «за проделанную работу получать соответствующее вознаграждение, не менее определенного в стране минимума зарплаты».

Другими словами, предприниматель выступает за то, чтобы работник на «минималке» получал бы 430 евро на руки. А не как сейчас, когда из этой суммы еще высчитываются немалые налоги. На эти деньги, считает предприниматель, у людей есть хоть какой-то шанс выжить в Латвии, а не уехать за границу на заработки.

Бизнесмен ссылается на 107 пункт Конституции Латвии, который как раз закрепляет право получать зарплату не менее минимальной по стране. Однако что получается на самом деле?

«На самом деле в Латвии уровень цен точно такой же, как и в других странах ЕС, а вот необлагаемый минимум в три раза меньше, чем в среднем по ЕС, - рассказывает Ниперс. - По этой причине в Латвии одни из самых высоких налогов на низкие заработные платы. В свою очередь, получатели больших зарплат платят налогов в 2 раза меньше, чем в среднем по ЕС. Нынешняя налоговая политика неблагоприятна для роста экономики, так как повышает неравенство в обществе».

Ниперс напоминает, что в Латвии существует 15 налогов и 113 видов государственных пошлин, которые приходится платить в разных жизненных ситуациях. В итоге налоговая нагрузка на средний размер зарплаты достигает 70%, а для тех, кто получает минимальную зарплату - 80%. В прошлом году «минималка» была 380 евро, и работник на руки получал 275,68 евро. В виде налогов уходило 41,43%. Это самый большой процент, если сравнить его по показателю величины налогов на маленькие зарплаты среди всех стран ЕС. «Представьте, что человеку с 275 евро надо еще купить продукты и заплатить за квартиру, - говорит бизнесмен. - Ни на что больше у него не остается».

В этом году минимальная зарплата установлена на уровне 430 евро. Ниперс считает, что согласно Конституции, работник имеет право всю эту сумму получить на руки, без всяких вычетов. «Применение налогов для маленьких зарплат, согласно 107 статье Конституции, считается незаконным, так как там четко указано, что человек не может получать на руки меньше установленного в стране минимума. - говорит он. - Мы уже подал в Конституционный суд заявление, и хотим добиться, чтобы все начисленные за 2018 год налоги на маленькие зарплаты государство вернуло назад работникам на их банковские счета. Я подозреваю, что это решение мало кому из властей понравится, ведь придется тогда повышать необлагаемый минимум до 430 евро. Но мы будем хотя бы пытаться что-то делать»...