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Весна: Испания +27, Россия -34, Латвия -13

Русский TVNET
Фото: Edijs Pālens/LETA

В среду утром температура воздуха в Латвии упала ниже -5 градусов, а во многих местах - в основном в Видземе - даже чуть ниже -10 градусов, сообщают синоптики.

Холоднее всего было в Гаркалне и Вангажи, где воздух остыл до -13 градусов.

В Риге температура утром составила -5..-7 градусов, в аэропорту -10.

Днем местами ожидается небольшой снег. Температура в Латвии составит -1..+3 градуса, в Риге 0..+1.

Самая высокая температура в Европе 28 марта была на берегу Испании - +27 градусов и +28 градусов на Кипре. Самая низкая температура в ночь на среду была -28 градусов в горах Скандинавии и -34 на северо-востоке России.

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