Синдром «яжескорбящих»: дань погибшим или флешмоб ради аватарок?

Социальные сети истерят, мессенджеры разрываются от входящих сообщений: если ты не бесчувственный эгоист и в тебе осталась хоть капля сострадания, ровно в 18:00 запусти в небо шарик в память о погибших в России детях. Да, это не шутка, так скорбят жители Латвии. Их не смущает, что запущенный в небо шарик ничем не поможет семьям погибших, их не смущает, что резиновое изделие упадет на землю и будет разлагаться там десятки лет, их не смущает, что в шарике может запутаться животное, или что оно может проглотить предмет.

Отличный повод напомнить о себе. Повод сделать пост, репост. Хештег #яскорблю и фото с шариком в Инстаргам. А ведь так все и будет, к сожалению.

На робкие попытки возразить, мол, есть более адекватные способы выразить свою скорбь, да хотя бы сходить в церковь и поставить свечку, летят моральные оплеухи: «Давайте тогда запретим запускать шары на свадьбы и дни рождения! Почему на праздники можно, а на траур нет?», «Посмотрите на улицы и леса, они завалены мусором. Как праздничное шарозасорение, так можно, а как по скорби, так нет? Дайте запустить шар!», «Идите на **й, моралисты! Мы с ребенком пойдем и запустим, ведь дети погибли. Это куда важнее, что ребенок раз в жизни запустит шар в память о детях пожара!!!», «Урод, посмотрим как ты заговоришь, когда потеряешь пол-семьи!»

Все это пишут взрослые, образованные люди, воспитывающие детей. Люди, которые готовы разорвать любого, кто не говорит о «детях пожара».

Люди, очнитесь! Если вам так важно выразить скорбь, сделайте это более достойным образом. Вы хотите потратить деньги? Отошлите их семьям пострадавших, информацию найти не сложно. Не хотите отсылать деньги в другую страну? Помогите местному детскому дому, больному ребенку, бездомным животным, вспомните в конце концов о жертвах трагедии в Золитуде.

Нет. Это не интересно. А вот шарики - тема! И красиво, и модно, и сразу видно, что человек страдает.

Вы не можете иначе, вам жизненно необходимо показать окружающим свою скорбь? Вы уже сменили фотографию на Фейсбуке, мы видим.

Кстати, вы заметили, что по аватаркам некоторых людей можно проследить аналогию трагедий за последние десять лет? Синдром скорбящего. Как подсказывает гугл - распространённая болезнь среди доверчивой и легко манипулируемой части населения, которая, по мнению британских учёных, является доминирующей, при этом каждый из них убеждён, что уж он-то поумнее остальных. Проявляется в виде сильного и непреодолимого желания публично скорбеть по поводу какого-либо события или просто так, за компанию.

Произошла ужасная трагедия, погибло много детей. Очень печальное событие, от которого щемит сердце. Однако руками «яжескобрящих» людей трагедия превращается в комедию, в фарс. Вы запустите шар, сделаете фото, сделаете пост. А завтра выключите режим скорбления до следующего раза. И будет новая трагедия, и будут новые жертвы. И только радостные дети, не задумывающиеся в силу возраста о смерти, спросят: «Мама, а когда мы пойдем запускать шарик?»

P.S: По Фейсбуку распространяется и другая акция - «Запускаем в небо по одному небесному фонарику в память о погибших в Кемерово». Даже создано мероприятие, в комментариях к которому люди рекламируют свои магазины по продаже латерн. Ничего личного, обычная монетизация смерти. Давайте запускать и шарики, и латерны одновременно! Отличный способ найти новый повод для скорби. FOTO: скриншот Facebook

P.P.S: