«Lidl» построят не только в Риге; магазин может появиться еще в одном городе Латвии

Специалист по связям с общественностью Даце Лаукмане проинформировала агентство LETA, что осенью прошлого года предприятие приобрело земельный участок на улице Раудас, площадью 15 444 квадратных метров.

Также «Lidl Latvija» обратился к SIA «Tukuma ūdens» с просьбой выдать технические регламенты на строительство водопроводных, канализационных и сточных труб, чтобы обеспечить работу супермаркета.

В настоящее время официальной заявки на строительство пока подано не было, однако, как объясняет Лаукмане, такой документ не обязателен.

Ранее сообщалось, что в этом году предприятие SIA «MMS Property Solutions», которое отвечает за внедрение в нашу страну сети магазинов «Lidl», сменило название на SIA «Lidl Latvija».