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«Lidl» построят не только в Риге; магазин может появиться еще в одном городе Латвии

Русский TVNET/LETA
Lidl | Фото: REUTERS/Scanpix

Предприятие SIA «Lidl Latvija» заинтересовано в строительстве магазина «Lidl» в Тукумсе, уверяет самоуправление города.

Специалист по связям с общественностью Даце Лаукмане проинформировала агентство LETA, что осенью прошлого года предприятие приобрело земельный участок на улице Раудас, площадью 15 444 квадратных метров.

Также «Lidl Latvija» обратился к SIA «Tukuma ūdens» с просьбой выдать технические регламенты на строительство водопроводных, канализационных и сточных труб, чтобы обеспечить работу супермаркета.

В настоящее время официальной заявки на строительство пока подано не было, однако, как объясняет Лаукмане, такой документ не обязателен.

Ранее сообщалось, что в этом году предприятие SIA «MMS Property Solutions», которое отвечает за внедрение в нашу страну сети магазинов «Lidl», сменило название на SIA «Lidl Latvija».

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