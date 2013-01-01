Женщина в шоке: VSAA говорит, что она пять лет получает деньги за умершего ребенка

Получив справку из Государственного агентства социального страхования (VSAA), многодетная мама Сармите увидела, что она получает деньги и за своего умершего сына. В справке черным по белому было написано, что женщина еще с 2013 года получает пособие за Яниса, который уже на том свете. Сумма - 20 евро ежемесячно, но Сармите эти деньги не получает, рассказывает передача Bez tabu.

Денег от VSAA многодетная мама не видит, но она боится, что Агентство соцстрахования в один прекрасный день попросит женщину вернуть указанную в письме сумму за долгие годы.

Представитель VSAA разъяснил, что по техническим причинам вышла ошибка. И деньги - семейное пособие не зачислялись на счет Сармите или любой другой счет.

Поэтому у многодетной матери никто не станет просить возвращения денег.