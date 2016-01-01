«Пупсик», «Ежик в тумане», «Чао, папа»: как называют свои предприятия бизнесмены Латвии

Согласно данным Lursoft, за прошлый год в Латвии было зарегистрировано 10210 новых предприятий, что на 8,89% меньше по сравнению с 2016 годом. Однако желание бизнесменов дать своей компаний какое-то оригинальное название не угасает. Чаще всего предприниматели хотят назвать фирму так, чтобы потребителю стало понятно, чем она занимается. Но бывают и такие названия, которые просто вызывают улыбку и точно не забываются.

К 1 апреля компания «Lursoft» собрала все зарегистрированные в 2017 году предприятия с интересными названиями.

Надо отметить, что связь названия предприятия с родом деятельности прослеживается не всегда. Хотя таких примеров тоже хватает. Например, в Яунпилсе в прошлом году было зарегистрировано предприятие «Тракторный доктор», в Риге - «Рай латвийского пива», в Даугавпилсе - «Королевство заборов».

Однако чаще предприятия все же выбирают что-то более креативное, чтобы лучше запоминалось клиентам. Так, например, чем занимаются компании «Пупсик» и «Веселые люди» - остается непонятным. Сюда же можно отнести предприятия «Чао, папа», «Продолжение следует», «Что хочу, то и делаю».

Оригинальный подход к названиям можно наблюдать и в сфере общественного питания. Например, появилась новая компания «Вместе вкуснее», «Ммм-вкусняшка».

Кроме того, стоит отметить и такие компании с очень необычным названием, как «Бардак холдинг» (Рига), «Голос надежды» (Приекуле), «1,2,3, начинаем» (Бауска), «Что художники тебе не расскажут» (Рига), «Шоколадный ангел» (Рига) «Друг предпринимателя» (Рига), «Деревья гуляют» (Сигулда), «С улыбкой» (Рига), «Нет времени» (Рига), «Ты можешь больше» (Рига), «Лиса в облаках» (Олайне).

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