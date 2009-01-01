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Вейонис отказался помиловать осужденного за беспорядки 2009 года Берзиньша

LETA
Фото: Ieva Čīka/LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис не откликнется на призыв и не помилует осужденного за беспорядки в Риге 13 января 2009 года Ансиса Атаолса Берзиньша.

Сегодня в 12 часов в Риге на площади Пилс состоится пикет за освобождение Берзиньша.

К президенту с просьбой о помиловании Берзиньша обратились депутаты Сейма, правозащитники, деятели культуры.

Берзиньш был выдан Латвии Чехией и находится в Центральной тюрьме. За участие в беспорядках он был приговорен к условному сроку год и восемь месяцев и к пробационному надзору, условий которого он не выполнял, в результате суд заменил условное наказание реальным. Покинувший Латвию Берзиньш был объявлен в международный розыск и задержан в Чехии весной 2017 года.

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