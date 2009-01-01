У Рижского замка требуют освободить осужденного за беспорядки 13 января Берзиньша

В полдень в среду, 28 марта, в Риге на площади у Рижского замка проходит пикет с требованием освободить осужденного за беспорядки 13 января 2009 года Ансиса Атаолса Берзиньша.

Как рассказали в Рижской думе, цель пикета - добиться освобождения Берзиньша из тюрьмы. Планировалось, что в мероприятии примут участие около 50 человек. На деле же оказалось, что людей значительно больше.

Напомним, ранее е президенту с просьбой о помиловании Берзиньша обратились депутаты Сейма, правозащитники, деятели культуры, однако Раймонд Вейонис не собирается откливаться на призыв и не помилует осужденного.

Берзиньш был выдан Латвии Чехией и находится в Центральной тюрьме. За участие в беспорядках он был приговорен к условному сроку год и восемь месяцев и к пробационному надзору, условий которого он не выполнял, в результате суд заменил условное наказание реальным. Покинувший Латвию Берзиньш был объявлен в международный розыск и задержан в Чехии весной 2017 года.