Латвия выдворила руководителя представительства «Аэрофлота»

Государственная пограничная охрана (ГПО) сегодня выдворила из страны руководителя представительства российской авиакомпании «Аэрофлот» в Латвии Сергея Сокольникова, который включен в список лиц, пребывание которых в стране нежелательно.

Как сообщила представитель ГПО Кристине Петерсоне, сегодня пограничники в ходе иммиграционного контроля прибыли к гражданину России и выдворили его из страны в установленном законом об иммиграции порядке.

Как сообщалось,

Сокольников включен в черный список по решению министра внутренних дел Рихарда Козловскиса.

Глава МВД причин его включения в список не прокомментировал, но министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в понедельник на пресс-конференции заявил журналистам, что «этот человек занимался в Латвии чем угодно, только не прямыми своими обязанностями. Его действия квалифицируются как незаконный сбор информации».

Помимо выдворения Сокольникова, также было принято решение о выдворении из Латвии одного из сотрудников российского посольства в рамках реакции стран ЕС на дело об отравлении нервно-паралитическим газом двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, за которое предположительно ответственна Россия.