У эстонского поселка может появитсья герб с изображением конопли

Волость Канепи на прошлой неделе направила в госканцелярию на рассмотрение эскиз герба с изображением листа конопли, эксперты соберутся для оценки вызвавшей оживления символики во вторник, пишет Louna-Eesti Postimees.

Если специалисты по геральдике 3 апреля одобрят эскиз, волостное собрание Канепи сможет на своем заседании одобрить новый герб уже 17 апреля.

«Государственная канцелярия не может отклонить идею герба с изображением конопли как такого, - сказал советник госканцелярии по символике Герт Уйбоаэд. - Решение о том, какой символ местное самоуправление будет использовать в качестве визуального имени, принимает местное собрание уполномоченных. Если государство хочет дать обратную связь, она может носить только характер рекомендации. Госканцелярия может представить ее в своей позиции».