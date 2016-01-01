Латвийцы стали меньше опасаться терроризма

В Латвии в этом году стало значительно больше людей, которые не ощущают угрозы терроризма. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного по заказу Государственной полиции.

Если в 2016 и 2017 годах о том, что не чувствуют угрозы терроризма, заявили соответственно 35% и 49% опрошенных, то в этом году - уже 56% населения. В то же время 39% респондентов ощущают сильную или небольшую угрозу терроризма.

Примерно такая же ситуация наблюдается и в отношении латвийцев к беженцам. Если в 2016 и 2017 годах соответственно 21% и 48% опрошенных заявили, что не чувствуют никакой опасности со стороны беженцев, то в этом году - уже 53% опрошенных.

Опрос показал, что в этом году по сравнению с прежними годами уменьшилось также количество жителей, которые пострадали от преступлений. Если в этом году таких было около 14%, то в 2017 и 2016 годах - около 17%. В основном опрошенные пострадали от нарушений общественного порядка, краж, преднамеренного повреждения имущества.

Опрос проводился центром рыночных и социологических исследований SKDS, в нем участвовали 1014 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.