Рижская дума планирует выделить 50 000 евро пострадавшим семьям в Кемерово

«Рига окажет помощь семьям, потерявших близких в страшной трагедии в Кемерово, в размере 50 000 евро. С такой инициативой выступили многие депутаты Рижской думы и уже завтра это решение будет рассмотрено на Финансовом комитете», - написал мэр города Нил Ушаков.

«Мы еще уточним нюансы, но скорее всего мы проконсультируемся с Латвийским Красным крестом. Мы присвоим финансирование им, а они передадут в Российский Красный крест, который использует эти деньги по назначению и решит, какую сумму какой семье присвоить», пояснил Ушаков агентству LETA.

Мэр Риги добавил, что переговорил уже с многими депутатами, в том числе из числа оппозиции, и пока ни у кого не возникло возражений против этой задумки.

Напомним, 25 марта во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 69 человек. Сегодня в России день национального траура по жертвам трагедии.