Четверг – последний солнечный день, на Пасху выпадет снег

В четверг облака не ожидаются, день пройдет без осадков. Порывы восточного и юго-восточного ветра в Курземе и Земгале достигнут 9 – 14 метров в секунду. Повышается уровень пожарной опасности. По стране температура воздуха после обеда от 0…до +5., в Риге воздух прогреется до +4, а порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, на Пасху Латвия окажется во власти циклона с сильными осадками и ветром.

По данным «Global Forecast System», в восточных и центральных регионах Латвии на Пасху ожидаются ливень и снегопад, толщина снежного покрова утром в понедельник местами может превысить 10 см. Северо-западный ветер в порывах по всей стране усилится до 15-20 метров в секунду.

Небольшие осадки ожидаются и в преддверии Пасхи. В пятницу утром большую часть территории страны покроет небольшой снежный покров, а самым теплым днем на этой неделе будет суббота, когда на юге страны столбики термометров могут подняться до +7..+9 градусов.

После Пасхи циклон отступит, и северо-западный ветер принесет в Латвию холодные воздушные массы.