Вейонис: на встрече с Трампом будет принята декларация в поддержку безопасности Балтии

Во время встречи президентов стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом будет принята декларация в поддержку укрепления безопасности стран Балтии, сказал в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении президент Раймонд Вейонис.

Основными темами встречи будут усиление сотрудничества в сфере безопасности, развитие экономических связей, сотрудничество в области образования и др. вопросы.

По словам Вейониса, во время встречи планируется принять декларацию с мощным политическим посланием в знак поддержки безопасности и независимости Балтии.

Встреча президентов стран Балтии с Трампом состоится 3 апреля в Вашингтоне.