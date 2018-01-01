Пропавший без вести 26-летний рижанин найден мертвым

26-летний рижанин Андрей Терещенко, житель Ильгюциемса, пропавший в Дрейлини (Стопиньский край) 26 марта 2018 года, сегодня найден сотрудниками полиции. К сожалению, без признаков жизни. Об этом Bezvests.lv сообщили близкие пропавшего мужчины.

О причинах смерти не сообщается, их установит экспертиза.

Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким Андрея. Благодарим всех, кто принимал посильное участие в поисках, распространял информацию.

26 марта 2018 года Андрей Терещенко в 6 утра вышел из своего дома в Риге, на улице Лидоню,11, направляясь в сторону строительного объекта - универсама IKEA на улице Бикерниеку. В 10:00 в тот же день он отправился с работы и ушел в неизвестном направлении. Домой не вернулся и родным ничего о своих планах не сообщал.