Заболеваемость гриппом снижается, но люди продолжают умирать

Грипп по-прежнему широко распространен, но в последние две недели интенсивность заболеваемости падает, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе по сравнению с предыдущей интенсивность гриппа снизилась на 12,8% до 255,5 случая на 100 000 населения. Самая высокая заболеваемость по-прежнему наблюдается среди детей до 14 лет.

На прошлой неделе в центр поступили сведения о том, что три человека скончались от осложнений гриппа.

В этом сезоне от гриппа умерли 34 человека. Средний возраст умерших пациентов составлял 67 лет. Все они не были привиты от инфекции.