Рижская муниципальная полиция проводит акцию - «Убери за своим питомцем»

Каждую весну, когда сходит снег, в Риге поднимается вопрос о добросовестности владельцев собак – в рижских парках часто обнаруживают, что некоторые «собачники» не убирают за своими питомцами. Контролировать эту проблему сложно, поэтому Рижская муниципальная полиция в очередной раз провела однодневный рейд.

В ходе акции сотрудники РМП раздавали владельцам собак пакетики, которые можно прикрепить к ошейнику, а также проверяли наличие у животного микрочипа и регистрации.

Рижская муниципальная полиция призывает владельцев собак убирать за своими питомцами, чтобы не создавать неудобств другим посетителям парков.