Во время зимней сессии Сейм принял 28 законов, а самым активным участником прений был депутат Валдис Калнозолс (Союз «зеленых» и крестьян), сообщает парламентская пресс-служба.

Зимняя сессия продолжалась с 8 января до 29 марта, и за это время депутаты приняли пять новых законов и поправки к 23 законам. В целом за этот период было проведено 11 пленарных заседаний.

На рассмотрение в комиссиях было передано 77 законопроектов.

Активнее всего с трибуны Сейма на заседаниях выступали депутат Калнозолс - 43 раза, Ивар Зариньш («Согласие») - 40 раз, Артусс Кайминьш (KPV LV) - 25 раз и Игорь Пименов («Согласие») - 19 раз.

Весенняя сессия Сейма начнется 9 апреля.