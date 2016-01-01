В ночь на 29 марта в Видземской больнице родилась тройня - мальчик Микс и девочки Эмма и Эмия, сообщает агентство ЛЕТА.

В прошлый раз тройня родилась в этой больнице в 2016 году.

Маленьких братика и сестричек уже ждет двухлетний Том.

«Когда узнали, что ждем тройню, сначала был шок, после этого успокоились. Как будет, это увидим только тогда, когда будем дома», - рассказала мама новорожденных.

Отметим, что детки чувствует себя хорошо, получают всю необходимое. После праздников они смогут отправиться домой.