К утру в Латвии выпадет снег, дороги обледенеют

В ночь на пятницу и с утра, начиная с юго-запада страны, в Латвии сгустятся облака и пойдет снег, сообщает агентство ЛЕТА.

Утром в пятницу большую часть территории Латвии будет покрывать снежный покров толщиной до 4 сантиметров, дороги обледенеют.

Днем возможны кратковременные осадки, снег растает, ожидается преимущественно облачная погода.

В ночь на пятницу будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, а температура воздуха понизится до 0..-4 градусов, местами в Видземе и Латгале - до -5..-7 градусов.

Днем ветер немного стихнет, а температура воздуха составит от -1 градуса на северо-востоке страны до +5 градусов на юге.

В Риге во второй половине ночи и с утра ожидаются снег и небольшая метель, позднее возможны небольшие кратковременные осадки. Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, а температура воздуха повысится от -2 градусов ночью до +3..+4 градусов днем.