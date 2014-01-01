Рижская дума выделила 50 000 евро семьям пострадавших в Кемерове

Как заявил мэр Риги Нил Ушаков, средства будут перечислены при посредничестве Латвийского Красного креста, как это было в 2014 году, когда дума финансово поддержала пострадавших в конфликте на востоке Украины.

Представители Латвийского Красного креста свяжутся с российскими коллегами, которые и распределят помощь, сказал Ушаков, добавив, что сотрудничество с негосударственной организацией было выбрано осознанно.

Депутат Вилнис Кирсис («Единство») поинтересовался, связывалось ли самоуправление с жителями Кемерово, чтобы выяснить, какая помощь нужна больше всего. Ушаков ответил, что именно по этой причине выбрано сотрудничество с Красным крестом, представители которого решат, что нужнее - деньги ли, медикаменты или продукты.

Депутат Янис Борданс (НКП) поинтересовался, желали ли жители Латвии таким способом поддержать пострадавших в России. На это Ушаков ответил, что инициаторами финансовой помощи были несколько депутатов. Борданс сказал, что пожертвует на эти цели свои личные средства, и призвал членов своей партии поступить так же. «Такая помощь будет более искренней и правильной, чем пожертвование чужих денег», - заявил он.

Депутат Эйжения Алдермане (ЧСР), живущая в Золитуде, рассказала, что по крайней мере 3-5 человек после трагедии в Кемерово пришли к ней со словами «как в нашей «Maxima«», и в сознании некоторых людей две трагедии связаны.

Депутат Сандис Риекстиньш (НКП) также согласился, что решение имеет эмоциональное значение. Лично он это решение не поддержал, но готов пожертвовать россиянам свои личные средства.