На следующей неделе Вейонис встретится с Трампом и Макроном

Президент Латвии Раймонд Вейонис на следующей неделе посетит с рабочим визитом США, где встретится с президентом этой страны Дональдом Трампом, и Францию, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

Визит Вейониса в США состоится 2-7 апреля. 3 апреля он примет участие в саммите Трампа и других президентов стран Балтии в Вашингтоне, посвященном столетию стран Балтии.

На саммите будут обозначены направления дальнейшего сотрудничества - в сфере обороны, безопасности, энергетики, образования и др.

После саммита Вейонис посетит Сан-Франциско и Силиконовую долину, где предусмотрена встреча с представителями «Facebook» и «Google». Также он посетит американское представительство Латвийского агентства инвестиций и развития, встретится с представителями диаспоры.

В завершение визита президент побывает на посвященном столетию Латвии баскетбольном матче между «New York Knicks» и «Milwaukee Buck».

Визит во Францию предусмотрен 8-9 апреля. Во Франции с Макроном встретятся все три президента стран Балтии, а в музее Орсе будет открыта выставка, посвященная столетию балтийских государств.