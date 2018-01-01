В Латвии в 18 торговых центрах констатированы нарушения в системах эвакуации

В Латвии в 18 проверенных Государственной пожарно-спасательной службой (ГПСС) торговых центрах и других общественных зданиях констатированы нарушения норм противопожарной безопасности, связанные с неадекватным содержанием эвакуационных путей и выходов, сообщили агентству ЛЕТА в ГПСС.

Проверка была проведена в ответ на беспокойство жителей в связи с трагическим пожаром в Кемерово. Торговые центры и другие места отдыха проверялись по всей Латвии в выборочном порядке, и всего прошло 135 проверок.

Помимо систем эвакуации, проверялись также сигнализация, наличие устройств по обнаружению пожаров, знания ответственных работников.

Было выявлено всего 40 нарушений, в том числе 18 в системах эвакуации, 14 в системах сигнализации и восемь случаев, когда ответственные работники не владеют нужными знаниями о действиях в случае пожара.

Оформлено 10 административных протоколов.

Из 8714 пожаров, зарегистрированных в прошлом году, 2% произошло в зданиях общественного назначения.