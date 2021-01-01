Содержимое Инчукалнских гудронных прудов начнут вывозить в конце мая

В первый месяц работы предприятие строило временные ангары, сейчас выполняется очистка воды в прудах, потому что пленка, натянутая над ними, еще покрыта льдом.

Первоначально вычерпанный из прудов гудрон планируется нейтрализовать, смешав с известью, стружками или щепой. Без этого процесса гудрон невозможно сжечь на заводе «Cemex». Каждый раз с территории будет транспортироваться 500 кубометров смеси, рассказал Калниньш. Всего может быть вывезено 25 000 кубометров гудроносодержащей смеси.

На вопрос о влиянии процесса на качества воздуха он ответил, что

смешивание будет производиться в ангарах, оснащенных системами очистки воздуха.

После всех работ пруды в 2021 году будут засыпаны.

Предполагается, что до конца 2023 года общая площадь обновленного участка земли на месте гудронных прудов составит 2,5 га. Общее планируемое финансирование проекта составляет 29,258 млн евро, в том числе софинансирование из Европейского фонда регионального развития - 24,869 млн евро, из госбюджета - 4,389 млн евро. «Инчукалнс Эко» получит за санацию 26,6 млн евро, а остальные 2,6 млн евро будут использованы на разработку проекта санации, мониторинг окружающей среды и др. цели.