Граубе: запуск российских ракет - это бахвальство

Намерения России провести тренировочные полеты ракет над латвийской эксклюзивной экономической зоной - это бахвальство, но истинно сильный бахвалиться не должен, заявил агентству ЛЕТА бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе.

Он считает, что Россия ведет себя подобно человеку, который желает убедить других в своем превосходстве. По его мнению, такая демонстрация силы на деле является проявлением слабости.«Они все время хотят привлечь к себе внимание, но тот, кто действительно силен, так делать не должен», - сказал Граубе.

По его мнению, проверочные запуски российских ракет надо оценивать не как отдельный случай, а как общую реакцию на события последнего времени, например, «дело Скрипаля».

«Это сигнал угрозы, без сомнения, потому что испытывать ракеты можно было и в районе Калининграда, - добавил Граубе.

- Мы должны учитывать, что действия России могут быть угрожающими и непрогнозируемыми, потому что подобных учений у нас не было. Мы тестировали сухопутное оружие, максимум десяток танков, но ракеты - это ракеты. Самой правильной тактикой для Латвии было бы спокойно наблюдать за происходящим, потому что так же будут вести себя и другие страны НАТО».

Как сообщалось, российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвию, что российские морские силы в период с 4 по 6 апреля над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море проведут тренировочные запуски ракет, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Проверки будут проходить с 6 до 8 часов. Российская сторона просит Латвию на этот период закрыть воздушное пространство на высоте 18 км в зоне запуска ракет на расстоянии примерно 40 км от береговой линии Латвии.

Представитель Минобороны Каспар Галкин сообщил агентству ЛЕТА, что пока Россия не информировала, какое вооружение будет использовано.

Повышенная боеготовность Национальных вооруженных сил не объявлена.

Министерство обороны вызвало российского военного атташе в Латвии Андрея Лобова и выразило недовольство сложившейся ситуацией. Несмотря на то, что международные договоры не запрещают России на этой территории проводить подобные учения, ее действия вызывающие и могут быть расценены как демонстрация силы. Также учения могут угрожать движению судов и воздушных судов над Балтийским морем.