С 1 апреля меняется порядок въезда в Юрмалу

В воскресенье, 1 апреля, возобновляется период, когда за въезд в Юрмальскую городскую зону особого режима необходимо платить. Плата за въезд на один день остается неизменной – два евро. В этом году введены изменения для более удобного приобретения пропусков.

Чтобы водителям не надо было стоять в очередях у аппаратов выдачи пропусков, оплату въезда можно будет производить и после въезда в город, однако необходимо учитывать, что пропуск должен обязательно быть приобретен на ту дату, когда транспортное средство въехало в Юрмалу.

С однодневным пропуском в городскую зону особого режима можно будет въезжать неограниченное количество раз в тот день (до 23:59),

на который приобретен пропуск, а не только один раз, как это было прежде.

Однодневный пропуск на конкретный день можно приобрести на домашней странице www.visitjurmala.lv, производя оплату посредством интернет-банка. Это можно сделать либо перед поездкой в Юрмалу, даже за несколько дней до этого, либо в любое время в тот же день, когда транспортное средство въехало в городскую зону особого режима.

Оплата пропуска может также быть произведена и после выезда из Юрмалы, уже уехав домой, однако учитывая, что оплата должна быть произведена в день въезда до 23:59. Важно помнить, что, приобретая пропуск, необходимо указать регистрационный номер транспортного средства. Пользователи мобильных приложений «Mobilly» и «Riga Card» также могут оплатить въездной пропуск перед или после въезда в город.

В этом году есть также возможность приобрести недельный пропуск, который стоит 10 евро и действителен семь дней на неограниченное количество въездов в течение семи дней. Необходимо учитывать, что как однодневный, так и долгосрочный пропуск действительны только для конкретного транспортного средства, регистрационный номер которого указан при покупке пропуска.

В случае, если в городе планируется находиться дольше одного дня, не выезжая из зоны особого режима, необходимо приобрести только однодневный пропуск

на ту дату, когда транспортное средство въехало в город. В случае, если из зоны особого режима не планируется выезжать, с въездным пропуском, приобретенным в день въезда, в городе можно находиться неограниченное количество дней.

Однако, если на следующий день или в другой день транспортное средство выезжает из зоны особого режима, тогда, при повторном возвращении в город, необходимо приобрести пропуск. Система автоматического контроля будет фиксировать регистрационный номер транспортного средства в день въезда и проверять, приобретен ли пропуск в день въезда.