Из-за снега по дорогам сложно передвигаться, вечером осадков будет больше

В пятницу утром снег и обледенение доставляли неудобства водителям на главных и региональных дорогах страны, сообщает «Latvijas valsts ceļi».

Скользкие участки дорог чистят и посыпают абразивными материалами. На дороги вышли 79 машин спецтехники.

Движение затруднено на Таллинском щоссе (А1) на участке Берги — окружная дорога Саулкрасты, на Сигулжском шоссе (А2) на участке Рига — Лигатне, на Валмиерском шоссе (А3) на участке Мурьяны — мост Браслас, на всейй Рижской окружной дороге (А4 и А5), а также на Даугавпилсском шоссе (А6) на участке Риге — Лиелдварде и Ницгале — Патерниеки.

Также затруднено передвижение по всему маршруту на Бауску (А7), Елгаву (А8), Вентсилс (А10) и Гребнево — Медуми (А13), а также на Лиепайском шоссе (А9) на участке Рига — Аннениеки, на Даугавпилсской окружной дороге (А14), Резекненской окружной дороге (А15) и на Кокнесском шоссе (Р80) на участке Рижская окружная дорога — Скриверский поворот.

На региональных дорогах обледенение затрудняет передвижение в окрестностях Риги, Бауски, Даугавпилса, Добеле, Елгавы, Краславы, Кулдиги, Лиепаи, Огре, Прейли, Резекне, Салдуса, Талси, Тукумса и Вентспилса.

На грунтовых дорогах сохраняются ограничения передвижения грузового транспорта.

Водителей призывают быть предельно внимательными и выбирать стиль вождения, скорость и дистанцию в соответствии с погодными условиями.

Что касается погоды, то в пятницу в Латвии ожидаются осадки, в северо-восточных районах будет идти снег, а начиная с юго-запада ожидается дождь, местами возможен град.

Небо будет пасмурным, будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха — от -1 на северо-востоке до +5 градусов на юге страны.

В Риге также утром будет идти снег, временами ожидаются небольшие осадки, к вечеру они могут быть сильнее. Будет дуть умеренный восточный ветер, который прогреет воздух до +3 градусов.