Правозащитник: Скорее всего Рижская дума дискриминирует местных жителей

Хотя Бюро омбудсмена Юриса Янсонса еще проводит проверку того, что неработающие граждане и неграждане Латвии могут бесплатно передвигаться в общественном транспорте Риги с 63-летнего возраста, в то время как пенсионеры России, Украины и Белоруссии получают эти скидки раньше, «предварительно в конкретной ситуации можно констатировать дискриминирующее отношение к неработающим жителям Риги предпенсионного возраста».

Правозащитник начал тщательную проверку правил Рижской думы и того, как присуждаются скидки в общественном транспорте для рижан, которые получают пенсию Латвии или другой страны, независимо от подданства горожанина.

Предварительно в конкретной ситуации можно констатировать дискриминирующее отношение к неработающим жителям Риги предпенсионного возраста, которые смогут получать пенсию только по достижении определенного в стране пенсионного возраста, поясняет глава Отдела социальных, экономических и культурных прав Бюро омбудсмена Инета Резевска.

Она акцентировала, что в конкретной ситуации, когда самоуправление в качестве объективного критерия выбрало то, присуждена ли персоне пенсия какой-либо страны,

образовалось фактически неравнозначное усреднение, что затрагивает правовое единство, учитывая, что пенсионные условия в странах могут быть очень различны.

В данный момент правозащитник задал уточняющие вопросы Рижскому самоуправлению. После получения окончательного ответа он даст свое заключение.

Как уже сообщалось, неработающие граждане и неграждане Латвии могут бесплатно ездить в общественном транспорте Риги с 63-х лет, к тому же возраст выхода на пенсию все время повышается. В то же время пенсионеры России, Украины и Белоруссии скидки получают раньше — уже с 55-ти лет.

Рижский транспорт бесплатно могут использовать 4916 задекларированных в Риге пенсионеров России, Украины и Белоруссии, из них 2997 еще не достигли установленного в Латвии пенсионного возраста.