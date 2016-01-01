Вооруженные силы Латвии приобретают дроны

Национальные вооруженные силы (НВС) в дальнейшем намерены использовать беспилотные летательные аппараты, и уже начато их приобретение, сообщает Министерство обороны.

Использование дронов предусмотрено концепцией развития функций НВС по наблюдению и распознаванию, которая была утверждена в 2016 году. В настоящее время предприняты практические шаги для ее реализации, то есть начато приобретение беспилотных летательных аппаратов.

В министерстве не сообщили, дроны какой модификации приобретаются для нужд армии, но отметили, что это направление будет развиваться и в дальнейшем.

На портале Минобороны «sargs.lv» сообщается, что дроны планируется использовать уже во время учений «Намейс 2018», в ходе которых будет тестироваться специально оборудованный аппарат.