Из Казахстана на Кипр: бытовые трудности, «вписки» и самая вкусная еда

Уехать на ПМЖ за границу - мечта многих жителей постсоветских республик. Многие семьи отправляют детей получать образование в Англию, Германию, Данию, расценивая такие варианты, как самый надежный фундамент для успеха будущего поколения. И лишь немногие рассматривают средиземный остров Кипр, как место, где можно получить престижный диплом, несмотря на то, что здесь созданы идеальные условия для молодежи. Русский TVNET запускает серию историй студентов из разных стран, волею судеб оказавшихся на Кипре, и оценивших местные особенности, уровень образования, а также начавших здесь самостоятельную жизнь. Героем первого выпуска стал студент из Казахстана Энвер, который живет на острове четвертый год, искренне любит свой новый дом и строит планы по покорению мировой телеиндустрии.