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Кругосветка автостопом: непридуманная история семьи из Латвии

Эрика Сташкевич/ Русский TVNET
Фото: facebook.com/krugosvetka.avtostopom

Их двое, они из Латвии, они муж и жена и 7 месяцев назад они отправились вслед за мечтой – обогнуть земной шар автостопом. На двоих у них на плечах 28 кг, а в кармане по 10 долларов на день. Именно такой была отправная точка молодой семьи Игоря и Оксаны Русаковых, которые 1 сентября 2017 года пустились в абсолютную авантюру - свою первую кругосветку на попутках. За 1,5 года странствий ребята наметили посетить 34 страны на 4 континентах с целью пересечь экватор дважды. На сегодня они уже объехали Россию, Китай и через Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и Малайзию добрались до Индонезии, где впервые пересекли экватор. Автостопом! На самом деле!

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