Как я вернулся в Латвию, или какой смысл от 3000-4000€ за рубежом?

Такие история мы слышим нечасто. Как правило, гораздо чаще и громче говорят об обратном. Вернувшийся в Латвию Янис Креилис запустил интернет платформу YourMove.lv, на которой поделился своим мнением об интегрировании на рабочий рынок тех, кто все-таки решился приехать назад на родину.

«Хоть я и выучился в США (бакалавр в Филадельфии, магистр в Нью-Йорке) и поработал в Гане, Нигерии, Катаре и еще нескольких странах, после всех девяти лет за рубежом, я по-прежнему остаюсь парнем из Пурвциемса, смотрящим на накопленные в старом паспорте визы, слегка не веря. И этого парня из Пурвциемса за последних два года Латвия достаточно удивила», - начал свою историю Янис.

Он сравнил цены на продукты в Нью-Йорке, Брюсселе, Стокгольме с ценами в Латвии. «Я всегда знал, что Нью-Йорк дорогой. Куриное филе - 12$ за кг, сыр - 16$ за кг, обеденное предложение – без 15$ и не подходи. Одно пивко после работы? Восемь долларов, а нет, девять, не забываем про чаевые бармену. За одну комнату в студенческой коммуналке я платил 1050$ в месяц. Как минимум 50$ уходило на счет за телефон и еще 45$ за очень слабенький интернет».

«Поэтому какой смысл от 3000-4000$ в месяц, которые в Латвии кажутся фантастической суммой, если в конце месяца особо ничего и не остается, а о таких товарах класса люкс, как собственное авто или билеты в театр, лучше и не задумываться?» - риторически вопрошает Янис.

В этом плане он очень удивлен Риге. «Хотя и здесь жизнь становится дороже, сейчас 1000-1500 € достаточно (по крайней мере, на мой взгляд), чтобы жить более или менее удобно – снять квартиру (400€ в месяц), ездить на недорогом авто (100€ в месяц), время от времени обедать (5€) и ужинать (12€) вне дома, сходить в кино (7€) или театр (15-20€) и даже иногда попутешествовать (100€-…). А если живешь не один, еще лучше. Еще рано судить, сколько стоит воспитать детей, но пока я приятно удивлен. И это все, еще не считая того, как бесценно море на расстоянии получаса, свежий воздух и жизнь с сравнительно небольшими пробками», о положительных моментах жизни в Латвии рассказывает Янис.

Также он похвалил культуру гостеприимства на предприятиях в Латвии.

Он посетил более 40 офисов и ему казалось, что уровень не сильно отличается от того, какой он видел в США и странах Европы.

Особенно Креилис похвалил офис Draugiem Group с собственной столовой, стильный Accenture и Catchbox. Он вообще пока не попадал в такой офис, из которого хотелось бы поскорее сбежать.

Еще одним положительным моментом Янис признал принцип six degrees of separation, т.е. принцип шести рукопожатий.

По мнению Яниса, в Латвии необходимое количество рукопожатий – ровно два.

«По сравнению с большими городами, в Латвии очень легко работать, потому что можно найти нужных помощников». К тому же очень легко получить сведения об этих людях – как рекомендации, так и совет держаться на расстоянии.

Янис призвал всех, кто вернулся в Латвию, рассказывать свою историю.

Платформа YourMove.lv, автором которой является Янис, – это рабочий и информативный портал, соединяющий профессионалов с мировым опытом и предприятия в Латвии, которые способны этот опыт оценить. Также на портале обобщены сведения о рынке труда по возвращению в Латвию.