В последний день марта сильных осадков не ожидается

В субботу, последний день марта, сильные осадки в Латвии не ожидаются и небо местами прояснится, позволив выглянуть солнышку, прогнозируют синоптики.

Сохранится медленный ветер и безветрие, максимальная температура воздуха +1…+7.

В Риге обильных осадков также не ожидается, сохранится облачная погода, будет дуть умеренный ветер, воздух прогреется до +4.

Синоптики предупреждают, с юго-запада приближается циклон, который в воскресенье принесет лед и мокрый снег.

Внимание! Latvijas valsts ceļi предупреждает об обледенении на дорогах в субботу утром. Для улучшения дорожных условий, задействовано 137 единиц техники. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения.