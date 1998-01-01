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В зоопарке отметили юбилей тюленя Пуйки. Ему 20!

TVNET
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тюлень Пуйка | Фото: ekrānšāviņš

На этой неделе в Рижском зоопарке прошли большие празднования – тюленю Пуйке исполнилось 20 лет. Весной далекого 1998 года с побережья Латвии он переехал в зоопарк, в котором после бережного ухода вернул свое здоровье и жизнерадостность.

Как вспоминает представитель зоопарка Марис Лиелкалнс, обессиленный Пуйка попал к ним весом всего 15 кг, а это всего на 5 кг больше, чем при рождении тюленя. Чтобы животное вернуло форму, сотрудники разработали специальную схему кормления, и в течение нескольких месяцев Пуйка пошел на поправку, но, как оказалось, вместо селедки, ему очень полюбилась более утонченная еда – треска.

На празднике именинник порадовал гостей своими выступлениями, однако главная цель обучению трюкам – не только развлекать посетителей. На самом деле основное значение тренировок – это медицинский осмотр здоровья, ведь демонстрируя трюки, тюлень раскрывает рот и можно осмотреть зубы целиком, а также показывает лапы и тело. При других обстоятельствах пришлось бы усыплять тюленя, чтобы делать такие профилактические осмотры.

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