В середине следующей недели может потеплеть до +18 градусов

В середине следующей недели в Латвию придет теплый воздух с юга, и температура воздуха может составить +18 градусов, свидетельствует новый прогноз.

Синоптики предупреждают, что на Пасху ожидаются самые сильные за последние месяцы осадки, возможно затопление низин. Сильный дождь начнется на юге в воскресенье, в Видземе и Курземе возможен мокрый снег. Осадки продолжатся в понедельник, местами в северной и восточной части Курземе толщина снежного покрова может превысить 10 см.

В ночь на вторник при ясном небе температура опустится до -1..-6 градусов. Во вторник и среду ожидаются дожди и потепление. В среду или четверг температура на большей части страны повысится до +14..+18 градусов, холоднее будет у моря.