На Белой дюне в Саулкрасты появится кафе

Самоуправление Саулкрасткого края возьмет кредит на 160 тыс. евро, чтобы построить на Белой дюне туалет и оборудовать инфраструктуру для нужд бизнеса.

85,1 тыс. евро будут взяты в Госказне на срок 10 лет. 49,1 тыс. евро на проект доступны из Европейского фонда морских дел и рыбного хозяйства, и закончить проект нужно до конца августа следующего года.

Второй проект предусматривает строительство на Белой дюне кафе с реконструированном здании. Для этой цели самоуправление возьмет кредит на 75 тыс. евро на 10 лет, а поддержка из европейского фонда составит 24,75 тыс. евро.