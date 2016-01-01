В ЕС вступили в силу правила о внедрении системы eCall

В Европейском союзе (ЕС) 31 марта вступили в силу правила, предусматривающие, что новые машины всех видов обязательно должны быть оборудованы системой тревожного оповещения eCall (Automatic Emergency Call), которая автоматически отправляет данные о нахождении машины экстренным службам в случае ДТП.

Для новой системы eCall используется единая телефонная линия службы неотложной помощи 112, на которую автоматически приходит оповещение об аварии. Система отправляет данные о местоположении автомобиля и позволяет спасателям быстрее попасть на место происшествия, таким образом спасая людям жизнь и уменьшая тяжесть полученных травм.

Предполагается, что эта система сможет ускорить время реагирования экстренных служб на 40% на городской территории и на 50% в деревенских регионах. Количество смертей система могла бы уменьшить на 4%, а количество тяжелых травм на 6%.

«Это означает, что машины скорой помощи, пожарные и полиции «в золотой час» после столкновения могут вмешаться, как можно раньше», - сообщил генеральный секретарь ассоциации европейских производителей автомобилей Эрик Йонарт.

Критики в свою очередь отмечают, что система eCall может быть использована злонамеренно, чтобы проследить за водителем без его ведома.

По новейшей информации ЕС, в 2016 году на дорогах Европы погибли 25 000 человек, а 135 000 были серьезно ранены.