Римшевичу запрещено встречаться с Крумане и представителями Trasta komercbanka

Подозреваемому во взяточничестве президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу запрещено встречаться с бывшей председательницей Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Иреной Крумане, а также с бывшим членом правления ликвидируемого Trasta komercbanka Виктором Зиемелисом и акционером Игорем Буймистером, свидетельствует неофициальная информация TV3 ziņas.

Ни Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), ни Римшевич или его адвокат эту информацию никак не прокомментировали.

Крумане занимала должность председателя КРФК с апреля 2008 года по ноябрь 2011, покинув этот пост после краха Latvijas Krājbanka.

Как сообщалось ранее, Римшевич подозревается по расследуемому БПБК уголовному процессу о требовании и принятии взятки в размере по меньшей мере 100 тыс. евро.

БПБК заявило, что уголовное дело не связано с кредитными учреждениями, которые в настоящее время работают в Латвии, как и с заявлением Минфина о ABLV Bank и деятельностью банка Norvik. По неофициальной информации, дело может быть связано с Trasta komercbankа, но ни БПБК, ни Римшевич этого не подтверждают.

В отношении Ришевича избраны две меры пресечения: залог в размере 100 тыс. евро и запрет выполнять служебные обязанности, приближаться к определенным лицам и выезжать из страны.