«Пасха - хорошая возможность посмотреть на ситуацию с другой точки зрения, чем обычно»

Сегодня, 1 апреля, католики отмечают Пасху – самый важный христианский праздник, который празднуют в честь Воскресения Иисуса Христа.

Пасха дает хорошую возможность правильно направить усилия в подготовке к грядущему столетию Латвии, заявил архиепископ Латвийской Римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич.

«Пасха - это хорошая возможность посмотреть на нашу ситуацию с другой точки зрения, чем обычно, - с высоты птичьего полета, с перспективы утра Христова воскресения», - сказал он.

Глава католической церкви Латвии желает всем не бояться причаститься богатств мудрости, кроющейся в таинстве смерти и воскресения Христа. Это может помочь нам сделать Латвию лучше и красивее к ее предстоящему столетию, отмечает он.

Отметим, что самая масштабная служба прошла в Соборе Святого Петра в Ватикане. Ее возглавил Папа Римский Франциск. По традиции в темный храм вносят особую пасхальную свечу – Пасхал, и от нее огонь раздают всем верующим.

Пасхал вносят под древний гимн – он извещает о воскресении Спасителя. В Светлое Христово Воскресение Папа Римский объявляет благую весть тысячам верующих. Понтифик обращается к пастве с традиционным посланием «Городу и миру». Поздравление он произносит на многих языках, в том числе и на русском.

Кроме того, сегодня у католиков закончился Пасхальный пост. В соответствии с традицией, вся семья в Светлое Пасхальное Воскресенье садится за праздничный стол и разговляется освященной в костелах пищей — на стол в этот день ставят куличи, яйца, вино, колбасы. Через девять дней, во вторник, католики будут отмечать Радуницу — поминать усопших.

Поздравляем Вас со Светлым Христовым воскресением! Дарите друг другу внимание и заботу, любовь и верность! Пусть ваш дом наполняется уютом и благополучием!



Напомним, что православные в это время отмечают Вербное воскресенье, по Юлианскому календарю Пасха будет лишь через неделю.