Погода сегодня: будьте внимательны, синоптики объявили желтое предупреждение

В воскресенье в Латвии с юга начнет уплотняться облачность, пойдет дождь, местами - снег, ожидаются сильные осадки, предупреждают синоптики.

Больше снега будет в Курземе, особенно вечером в северной части региона, где видимость во время метели уменьшится до нескольких сотен метров. Толщина снежного покрова в Курземе в понедельник местами может превысить 15 см. К вечеру понедельника количество выпавших осадков в Латвии достигнет 15-30 мм.

Из-за ожидаемых сильных осадков Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение в Курземе, Земгале и Видземе, включая Ригу.

Восточный, северо-восточный ветер в порывах в воскресенье усилится до 11-16 м/сек., температура воздуха - от 0 до +5 градусов.

В Риге в воскресенье увеличится облачность, начнется затяжной дождь, временами сильный, и мокрый снег. Количество осадков к вечеру понедельника достигнет 25-30 мм. Скорость восточного, северо-восточного ветра в порывах будет достигать 15 м/сек., температура воздуха - около +3 градусов.

С юга к территории Латвии приближается сильный циклон. Атмосферное давление понижается, в воскресенье утром оно составляет 750-756 мм ртутного столба на уровне моря.