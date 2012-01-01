Глобальное потепление, говорите? Пятый раз за последние годы на Пасху в Латвии лежит снег

В этом году Пасха в Латвии - пятая по счету с 2012 года, когда хотя бы местами на земле лежит снег, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье утром в Алуксне толщина снежного покрова составляла 7 см. Ожидается, что во второй половине дня местами начнется образование нового снежного покрова.

По прогнозам синоптиков, в пасхальные праздничные дни больше всего снега и метель будет в Курземе. В понедельник глубина снежного покрова здесь местами может превысить 15 см. В восточных районах Латвии в воскресенье и понедельник ожидается преимущественно дождь.

В прошлом году, когда Пасха была на две недели позднее (16 апреля), в Латвии местами лежал снег толщиной до 3 см. Немного снега покрывало землю на Пасху и в 2015 году, а в 2013 году Пасха была одной из самых снежных за всю историю метеонаблюдений - толщина снежного покрова в Алуксне достигала 53 см.

В 2012 году, когда Пасха выпала на 8 апреля, в Курземе и Земгале местами образовался снежный покров глубиной более 10 см, под тяжестью выпавшего мокрого снега ломались деревья. В ночь на 9 апреля в заснеженных краях Латвии столбик термометра опустился до отметки -11 градусов.

В предыдущие четыре года снег в Латвии был четыре раза на Пасху и только три раза - на Рождество.

Самыми теплыми пасхальные дни были в 2000 году, когда 24 апреля в Риге воздух прогрелся до +27,9 градуса, и в 2014 году, когда столбик термометра поднялся почти до +25 градусов.