Рижская дума выделит на сохранение памятников культуры еще 400 тыс. евро

Рижская дума выделит дополнительно 400 тыс. евро на сохранение памятников культуры, таким образом, в общей сложности на эти цели в 2018 году будет потрачено 1,3 млн евро, сообщили агентству ЛETA в столичной думе.

Первоначально на сохранение памятников культуры планировалось выделить 900 тыс. евро, затем Рижская дума поддержала предложение выделить на эти цели еще 400 тыс. евро.

На софинансирование проектов сохранения памятников культуры в этом году заявлено 89 проектов на общую сумму 1,5 млн евро. На конкурс было подано 134 проекта на общую сумму 2,26 млн евро.

Как сообщила агентству ЛETA представитель думского департамента собственности Байба Гайлите, конкурсная комиссия исключила из числа претендентов 47 проектов, заявки которых не отвечают требованиям положения о конкурсе. Еще по 25 заявкам не были поданы необходимые документы, у владельцев восьми зданий образовались долги по уплате налога на недвижимость, техническое состояние шести зданий не отвечает требованиям конкурса.

В этом году на получение софинансирования от самоуправления могли претендовать не только здания, расположенные в Старой Риге и историческом центре столицы, но и на территориях охраняемой застройки в Агенскалнсе, Болдерае, Чиекуркалнсе, Дзегужкалнсе, Яунмилгрависе, Московском форштадте, Плескодале, Саркандаугаве, Тейке, Торнякалнсе, Вецаки, Вецдаугаве, Вецмилгрависе. От этих территорий заявлено 16 проектов.

В этом году заявлено 120 проектов восстановительных работ, 16 проектов восстановления различных элементов зданий, 55 проектов обновления объектов, являющихся памятниками государственного или местного значения, 20 проектов восстановления деревянных домов.

Самый старый деревянный дом, претендующий на софинансирование самоуправления, находится на ул. Фрича Бривземниека, 7, сданный в эксплуатацию в 1840 году. Самое старое из заявленных на конкурс зданий находится на ул. Пелду, 23 и было сдано в эксплуатацию в 1766 году.

Претенденты могут получить от самоуправления софинансирование на сохранение памятника культуры на восстановление здания в размере 50%, но не более 20 тыс. евро, на восстановление или реставрацию элементов здания - не более 5000 евро.