Архиепископ Ванагс: без воскресения Христа не было бы европейской Латвии

«Мы привыкли жить в европейской Латвии. Нам кажется само собой разумеющимся почерпнутый из христианства взгляд, что человек - ценность, которую надо уважать, что надо уважать его права и защищать свободу. Христианская этика, выраженная в десяти заповедях, кажется неоспоримой основой отношений в обществе», - сказал он.

Есть инициативы, которые хотели бы освободить жизнь на Земле от всего христианского. «Но если мы попытаемся, то обнаружим, что истоки жизни в европейской Латвии, как и нашего собственного существования - в событии воскресения. Поэтому, приветствуя друг друга пасхальным «Христос воскрес!»,будем молиться и работать, чтобы в нашей жизни, стране и народе он действительно был жив и воскрешал Латвию», - сказал Ванагс.