В поисках пропавшей в Индии гражданки Латвии будут задействованы ВМС и ВВС Индии

По просьбе правительства штата Керала поисками пропавшей в этом штате гражданки Латвии Лиги Скромане в Индийском океане займутся военно-морские и военно-воздушные силы Индии, сообщила газета «Times of India».

В поисковой операции будут задействованы транспортный самолет «Aн-32», надувные лодки «Gemini», подводный сонар и пять водолазов-глубоководников.

«Планируется использовать в поисках все возможные средства», - цитирует «Times of India» представителя вооруженных сил Индии.

Поисковая операция будет проводиться в районе курорта Ковалам, где Лигу Скромане видели в последний раз.

Как сообщалось, Лига Скромане пропала в Керале 14 марта. В Индию женщина, страдающая депрессией, прибыла для лечения в аюрведическом центре вместе с сестрой Илзе Скромане. Без ведома сестры Лига покинула центр, и с тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.

Обе сестры являются гражданками Латвии, которые уже длительное время проживают в Ирландии.